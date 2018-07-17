跨境空污 南韓：69％粉塵來自中國

南韓研究指出，該國高達69%粉塵可能都來自中國。（美聯社）

2018-07-17 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國家環境實驗室（National Institute of Environmental Research，NIER）公布的數據指出，該國高達69%粉塵可能都來自亞洲最大的經濟體：中國。

《韓國時報》報導，根據NIER研究，2015年，南韓有45%粉塵來自中國，但現在這個數字已上升到69%。報告指出，這些來自中國東部不同地區的粉塵飄入南韓的比例取決於季風，夏季最高平均可達53%，冬季和春季則分別是31%和25%。

鑒於中國東部地區工業化程度在近年逐漸提高，專家認為，今年來自中國的粉塵比例大幅增加。NIER官員指出，「通過研究，我們意識到與中國東部地區展開合作的緊迫性」，「若能同時管控中、韓兩地產生的粉塵，將可減少南韓粉塵濃度」。

首爾大學衛生學教授金浩（Kim Ho，音譯）說，目前中國有不少年輕的粉塵相關研究員，「如果我們要求互相合作減少粉塵，那麼就會有很大的改善」。

專家指出，粉塵對人類健康有害，尤其是對胎兒。首爾峨山醫學中心（Asan Medical Center）的兒科教授洪素鐘（Hong Su-jong，音譯）說，根據峨山醫學中心的報告，粉塵會影響孕婦子宮內的胎兒，與引起幼兒氣喘具高度相關性。