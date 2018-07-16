恐怖！大西洋73％深海魚體內有塑膠微粒

研究團隊警告，隨著生物體內含有的塑膠微粒濃度越來越高，恐對深海的生態系統和人類健康造成負面影響。示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2018-07-16 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕塑膠微粒產品危害海洋生態環境，我國自今年7月起，禁售含塑膠微粒產品，但已經有大量塑膠微粒進入海洋生物體內，愛爾蘭研究團隊進行調查時，赫然發現在大西洋300至600公尺生活的深海魚中竟有逾70%有塑膠微粒，令科學家大感訝異。

據《日本經濟新聞》報導，愛爾蘭國立大學的研究團隊日前在大西洋西北部海域捕捉包含燈籠魚在內等7種在300至600公尺生活魚類，結果赫然發現所取的233條樣本中，竟有171條魚體內發現塑膠微粒，佔了73%，與日前調查時的11%相比呈爆炸性增長，由於這些魚是鮪魚、海豚、鳥類等食物來源，研究團隊警告：「隨著食物鏈累積，生物體內含有的塑膠微粒濃度越來越高，恐對深海的生態系統和人類健康造成負面影響。」

日前也有歐洲團隊研究發現，平均一份淡菜就有90顆塑膠微粒、生蠔也有50顆，如果以一週吃兩份來計算，1年就可能吞下超過1.1萬顆塑膠微粒。

我國環保署下禁令，自7月1日起，業者不得販售含有塑膠微粒的洗髮精、洗面乳、沐浴乳、香皂、磨砂膏、牙膏等6大類清潔用品。違者將處以1200至6000元以下罰鍰，並限期下架、回收或退運。