巴基斯坦選前驚傳自殺攻擊 民國黨魁等12人遭炸死

巴基斯坦選前發生自殺炸彈攻擊，共造成12人死亡，35人輕重傷。（歐新社）

2018-07-11 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦即將舉行省級首長選舉，該國與阿富汗接壤的城市白沙瓦（Peshawar）10日發生一起自殺炸彈恐攻，省籍首長參選人，人民國家黨（Awami National Party）領袖比爾盧（Haroon Ahmed Bilour）慘遭炸死，這次攻擊另外造成11人死亡，35人輕重傷，比爾盧16歲的兒子也在事件中受傷。

綜合外媒報導，巴基斯坦將在本月25日舉行全國省級首長選舉，巴國軍方日前發布聲明，強調將動員超過37萬名武裝人員進駐各大投開票所，確保選舉順利進行。然而，就在軍方發表聲明後短短數小時內，就發生嚴重自殺炸彈攻擊，導致身為候選人的比爾盧及其幕僚命喪現場，對軍方挑釁意味相當濃厚，目前尚未有組織出面對這次事件負責。

對此，巴國軍方發言人阿什葉夫（Asif Ghafoor）少將表示，現階段仍會動員部署37萬1388名士兵，進駐該國8萬5000個投票所進行戒備，確保投開票期間民眾的人身安全。他說，在這次行動中，共有13萬5千名退役官士兵被召回執行勤務，並會在投票結束後解除任務。