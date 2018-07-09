15歲少年沉迷手遊 肺功能竟成53歲阿北

日本越來越多青少年沉迷手遊，讓人擔憂。（歐新社）

2018-07-09 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕現代年輕人沉迷網路遊戲的情況越來越嚴重，一名日本東京15歲少年，因為自5歲起就每天玩手遊，目前肺部功能已嚴重衰老，跟一個53歲的阿伯差不多，此外，還因不服母親管教，對媽媽拳腳相向。據日本內閣辦公室2017年數據調查，日本超過70%的學生都在玩網路遊戲，且沉迷於遊戲的比例與時間逐年增加。

據《朝日新聞》報導，該名網路成癮的15歲少年母親表示，在少年5歲那年與先生分居後，買了第一部智慧型手機給兒子，不料竟是噩夢的開始，兒子開始沉迷於電玩，就學期間遇到霸凌後，沉迷遊戲的情況更嚴重，不時逃學、留在家中玩電玩，吃完早餐後就開始玩到隔日凌晨，幾乎都會超過16小時。

除了沉迷遊戲不上課外，行為舉止也變得十分暴力，每當媽媽勸他不要再玩，就會扔桌椅砸媽媽。中學2年級時，少年被送到醫院確診為網路成癮症，由於長時間不外出活動，肺功能更是只有53歲阿伯的水平。

4個月沒手機 治療後狀況終好轉

之後少年必須到醫療中心接受治療，並上體育課，且維持了4個月沒手機的日子，目前少年狀況已好轉很多，且成功考上理想高中。

據厚生勞動省指出，沉迷遊戲除了導致翹課、逃學、身體健康惡化等等，更嚴重的是變得暴力。

神奈川久里濱醫療中心為全日本首個設立「網路成癮門診」的醫院，每年約有1800名病患就診，青少年比例為56%，超20幾歲的青年比例為31%，其中男性比例為85%。