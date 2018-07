搞笑！ 波蘭學者嚴肅受訪 寵物貓亂入磨蹭超搶鏡

2018-07-08 18:51

〔即時新聞/綜合報導〕波蘭歷史和政治學家塔加斯基(Jerzy Targalski),日前接受媒體訪問分析該國緊張的政治局勢時,發生了一段小插曲,他的寵物貓突然闖入鏡頭搗亂,但塔加斯基仍極力保持鎮定,畫面十分有趣。

綜合外媒報導,塔加斯基日前接受荷蘭公共電視台NTR訪問,評論波蘭最高法院院長格爾斯多芙(Malgorzata Gersdorf)因政府當局進行司法改革而被迫退休,所引發的緊張政局局勢,正當他嚴肅分析這個議題時,寵物貓「Lisio」卻突然亂入。

體型頗大的「Lisio」先是攀上塔加斯基的右肩,之後站在他的肩膀上不斷磨蹭塔加斯基,還用舌頭舔他的耳朵。儘管如此,塔加斯基仍極力保持冷靜,抓住不斷在他臉前搖晃的貓尾巴後,繼續接受訪問。

會亂入鏡頭的不只有貓,去年3月,旅居南韓的釜山大學政治系教授凱利(Robert Kelly)接受《BBC》直播訪問時,他的一雙子女意外闖進房間,接着妻子慌忙把孩子拉出去,可愛又尷尬的場面這讓一家人在全球爆紅。

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened????????????‍♂️ pic.twitter.com/4dLi16Pq1H