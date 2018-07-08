搞笑！ 波蘭學者嚴肅受訪 寵物貓亂入磨蹭超搶鏡

波蘭歷史和政治學家塔加斯基（Jerzy Targalski），日前接受媒體訪問分析該國緊張的政治局勢時，寵物貓突然闖入鏡頭搗亂。（圖取自推特）

2018-07-08 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭歷史和政治學家塔加斯基（Jerzy Targalski），日前接受媒體訪問分析該國緊張的政治局勢時，發生了一段小插曲，他的寵物貓突然闖入鏡頭搗亂，但塔加斯基仍極力保持鎮定，畫面十分有趣。

綜合外媒報導，塔加斯基日前接受荷蘭公共電視台NTR訪問，評論波蘭最高法院院長格爾斯多芙（Malgorzata Gersdorf）因政府當局進行司法改革而被迫退休，所引發的緊張政局局勢，正當他嚴肅分析這個議題時，寵物貓「Lisio」卻突然亂入。

體型頗大的「Lisio」先是攀上塔加斯基的右肩，之後站在他的肩膀上不斷磨蹭塔加斯基，還用舌頭舔他的耳朵。儘管如此，塔加斯基仍極力保持冷靜，抓住不斷在他臉前搖晃的貓尾巴後，繼續接受訪問。

會亂入鏡頭的不只有貓，去年3月，旅居南韓的釜山大學政治系教授凱利（Robert Kelly）接受《BBC》直播訪問時，他的一雙子女意外闖進房間，接着妻子慌忙把孩子拉出去，可愛又尷尬的場面這讓一家人在全球爆紅。

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened????????????‍♂️ pic.twitter.com/4dLi16Pq1H — Rudy Bouma （@rudybouma） 2018年7月7日