西班牙研究：男性患有牙齦疾病 不舉機率增逾2倍

西班牙格拉納達大學發布的最新研究指出，患有牙齦疾病的男性出現勃起功能障礙的機率是常人的2倍以上，此2種症狀會使人體產生同樣的發炎蛋白。（歐新社）

2018-07-05 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙格拉納達大學（University of Granada）發布的最新研究指出，患有牙齦疾病的男性出現勃起功能障礙的機率是常人的2倍以上，此2種症狀會使人體產生同樣的發炎蛋白，研究刊登於《牙周病學》期刊（Journal of Periodontology）。

根據《每日郵報》報導，格拉納達大學科學團隊找來158名年紀介於23歲至69歲的實驗志願者，其中80人有勃起功能障礙，研究口腔健康與性功能之間的關係，發現患有牙齦疾病的男性，出現勃起功能障礙的機率多出2.17倍，而有74%已出現勃起困難狀況的男性，同時也患有牙齦疾病。

研究指出，只有58%沒有勃起功能障礙的男性，會出現口腔健康方面的問題，研究團隊發現男性若患有牙齦疾病，或是有勃起困難的狀況，肝臟都會產生C反應蛋白（CRP），此蛋白被視為發炎的指標，過去有研究表明，血液中的C反應蛋白濃度高，罹患心臟病的機率相對提升。

在格拉納達大學的這項研究裡，患有牙齦疾病或勃起功能障礙的男性，體內C反應蛋白濃度高於沒有健康問題的男性，研究人員認為，該蛋白可能首先影響較小的血管，例如陰莖中的血管，然後擴散影響到較大的血管，如冠狀動脈，進而引發心臟病，因此維持口腔健康相當重要。