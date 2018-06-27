中國老兵鎮江抗爭 傳被軍方流血清場 3死500多傷

中國老兵鎮江維權抗爭8日，傳現場被流血清場。（圖擷取自網路）

2018-06-27 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇鎮江市老兵維權抗爭逾8天，目前老兵訊還被封鎖中，但網傳解放軍採取暴力血腥鎮壓，致3死、500多傷，當中有15人被打到昏迷，現場似乎已被清場。

《新唐人》報導，從本月19日到26日，鎮江老兵維權抗爭8天，老兵傳出訊息，指現場在強力血腥鎮壓之下，已被清場，只是通訊還在封鎮之中。

綜合媒體及網路訊息，鎮江老兵約有2000多人在本月23日凌晨遭到疑似官方策動黑衣人挑釁、毆打，在凌晨3點多，上萬名武警衝撞老兵，並將該些老兵及家屬困於附近中學、醫院，當時即有多人被打到頭破血流，約15名以上的老兵被打到昏迷，老兵往外求援，各地老兵快速馳援，但被阻於各火車站及高速公路交流道口。

事件蔓延，24日傳出鎮壓武警增加到約2萬人、解放軍進場，並有坦克車介入，同時，老兵馳援人數激增，不過老兵一到當地即被抓捕及帶走，25日傳出有許多老兵被打，重傷200多人、輕傷300多人，但整個現場狀況則是遭封鎖，消息混亂。

一位遼寧老兵表示，他在現場被打傷，不過，已經從鎮江回家，在政府強力鎮壓下，現場聚集的老兵已經被清場。不過，老兵微信傳出的消息說，在鎮江市政府及醫院外還有大批警察看守，家屬也見不到醫院裡的老兵。

另有網傳訊息，指中共軍委東部巡視組組長駐守鎮江，掌握動態，且因近期習近平將南下視察，將加快平息老兵抗議事件，預計「鎮江地方負責人會被處理」。