獨家》高雄分屍魔冷酷拒吐實 檢擬採「熬鷹術」突破心防

張介宗5日落網後被法官裁定羈押禁見，檢方認為他態度冷酷拒吐實，決定先「熬」他一陣子再破其心防。（資料照）

2025/02/08 12:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄碎屍魔張介宗涉嫌連續殺害75歲兄嫂、友人張婦及71歲趙林姓婦人，還疑將3人分屍，但他落網後堅不吐實，否認殘殺3人，7日已被高雄地方法院裁定羈押禁見，隨著案情逐漸明朗，檢方今（8日） 決定不從看守所將他借提出來問訊，打算採「熬鷹術」慢慢侵蝕他的心防，先從外圍鞏固證據，確保能一次突破盲點，讓他俯首認罪。

據了解，張嫌曾於1972年時涉犯搶奪等重罪，當時台灣正處戒嚴時期，張男被依軍法判處無期徒刑，服刑11餘年後假釋出獄，和哥哥、嫂嫂一起住在前鎮區公寓。這間公寓早年為其父親所留下，之後登記在哥哥名下，但哥哥一家人於楠梓已有房舍，去年5月哥哥因病過世後，前鎮的公寓房產又直接過戶給哥哥的孩子，大嫂雖同意房子持續讓其獨居，但張男疑多次向大嫂爭取把房產還他，但大嫂不同意，讓他懷恨在心動起殺機。

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至於家住楠梓的趙林姓老婦和左營的張姓老婦，也在檢警四處尋訪後，逐漸拚湊出3人的交往關係。他們三人疑為高市三民公園玩天九牌結識的牌友，張婦死後，一卡通遭張翁盜刷，戒指、金項鍊也不見，研判張翁殺人謀取財物，趙林婦剛換的智慧型新手機也不見蹤影，懷疑張男因經濟狀況不佳，為了金錢才向兩人痛下殺手。

張介宗5日落網後，面對警方和檢察官的詢問均否認殺人，檢警形容，張男應訊時態度異常冷靜，情緒並沒有太大的起伏，可見他早有預料到萬一殺人犯行曝光時，該用何種方式替自己辯解。

檢方認為，張男已73歲，過去還坐過11年牢，但他1996年出獄迄今，已享受過近30年的自由生活，這次再被關進看所守剝奪他的自由，讓他先在牢裡冷靜一下面對自己的過錯，或許只要多「熬」他一陣子，或許有機會讓他全盤托出，將案情完整拼湊出來。

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