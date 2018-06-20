小龍蝦「遠征世界盃」？中記者發現根本造假、沒人吃...

雖然中國官媒說小龍蝦遠征世界盃，但是中國球迷都說未在莫斯科吃過小龍蝦，更反問香港《蘋果》記者：「如果你知道哪裡可以找到，麻煩告訴我們！」（圖擷取自微博）

2018-06-20 07:18

〔即時新聞／綜合報導〕2018俄羅斯世界盃於14日開踢，中國雖然無緣會內賽，中國官媒宣稱在賽場上不管是球迷、贊助看板都可以看到「中國元素」，還指出要輸出10萬隻小龍蝦填飽中國球迷的胃，不過有中媒實際走訪俄羅斯當地中餐館，發現「小龍蝦遠征俄羅斯」有可能是造假。

先前中國官媒《新華社》本月初曾報導，10萬隻（約2.5噸）產自湖北小龍蝦，料理後急凍裝箱送上列車運往莫斯科，小龍蝦抵達俄羅斯後，進口商會把小龍蝦送到當地餐館和酒吧。

不過《廣州日報》記者實地走訪俄羅斯當地後，發現小龍蝦遠征俄羅斯一事根本是「幻想」，一位在莫斯科紅場附近中餐館上班的中國人指出，從沒聽說過餐館裡將會出現中國小龍蝦，這名工作人員說：「我們是想吸引更多來莫斯科紅場旅遊的中國人用餐，但平常在這裡用餐的當地人更多，而且國內的小龍蝦又不是真的龍蝦，當地人沒人會吃。」

而《廣州日報》記者也發現，在飯店附近的一家「中國俱樂部」中餐館裡，不論是工作人員還是中國廚師都對小龍蝦進入莫斯科的餐館和酒吧的傳聞表示不解，而且實際上其他中餐館也都沒有販售小龍蝦的計劃。由於當地酒吧更多的是俄羅斯人所經營，菜色幾乎都是歐式為主，服務員和老闆甚至「沒聽說過」中國小龍蝦，第一反應以為是海中的龍蝦或是河蝦，但得知並不是這些品種後，則表態不會考慮小龍蝦這個「非食物品種」。

另外，香港《蘋果》連日以來在俄羅斯一直沒看到小龍蝦蹤影，而在斯巴達克體育場外的中國球迷皆表示未在莫斯科吃過小龍蝦，更反問香港《蘋果》記者：「如果你知道哪裡可以找到，麻煩告訴我們！」