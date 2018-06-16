黨天下！中國擬在所有上市公司設立黨支部

中國證券監督管理委員公布新版「上市公司治理準則」，要求上市公司為中國共產黨提供黨組織活動的必要條件。圖為中國現任領導人習近平和中國已故領導人毛澤東等人的畫像。（路透）

2018-06-16 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國證券監督管理委員會昨（15日）公布新版「上市公司治理準則」，要求上市公司為中國共產黨提供黨組織活動的必要條件，公司章程也必須記載和黨建（黨的建設）工作有關的內容。

據《美國之音》報導，習近平近年來始終在國有企業中強化共產黨的領導，去年8月就曾改寫30多家國有企業的章程，將黨放在每一個集團的核心地位，這些公司總市值超過了1兆美元（約新台幣30兆元）。

事實上，自1949年中華人民共和國建國以來，就一直掌握著國營企業，2001年成為世貿組織的一員後，中國共產黨也將黑手伸入私人企業。在中國186萬多家私營公司中，去年就有70％左右都有黨組織，就連赴中投資的外國企業，這10年來也設立了黨支部。

中國政治經濟學者何清漣對此表示，共產黨在各處都要設立黨支部，大概和狗狗尿尿劃分地盤的意思差不多。她認為中國共產黨歷來管理經濟都是管得越多越慘，這幾年管得更加嚴密，效果如何領導者自己知道。

何清漣指出，2015年中國推動「國企改革方案」後，許多企業家都紛紛出逃轉移資產，例如復星集團董事長郭廣昌、明天控股創辦人肖建華、安邦保險董事長吳小暉、中國首富王健林，但最後還都是被抓回去繳回資金。

何清漣分析，並不是資本家入了黨表示忠心就能逃過一劫，一但共產黨要徹查，還是會被查得一清二楚。

旅美學者夏業良則表示，習近平上任後就是要讓黨領導一切，讓自己擁有最終的控制權，各個上市公司的經理人都變成幫他打工的。夏業良說，國有企業的利益被中國控制後，就成為個人的提款機，而私人企業的發展也會遭到打壓，不是死亡就是逃亡。