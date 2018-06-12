美學者批川普片面宣佈停止美韓軍演是北京的勝利

2018-06-12 23:39

〔駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導〕美國學者葛林和葛萊儀今天都表示，川普總統在川金會後的記者會上片面宣佈停止美韓軍演，並表示要把美軍從亞洲撤回，是北京最大的勝利，美國在亞洲的盟邦將高度關切美國在進行大交易時是否會把他們的國家利益當成談判籌碼。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」今天就川金會舉行電話簡報，與會的有資深副總裁葛林、韓國問題專家車維德、以及中國國力項目主任葛萊儀。

車維德指出，如果這次峰會成功的標準是世界和平，至少跟幾個月前相比，世界是變得更和平了。在去核化方面，美國在會前要求的標準很高，但得到的是北韓一個廣泛的無核化聲明，沒有細節和時間表，比北韓在2005年的宣言更模糊。

不過車維德說，這次峰會也透露接下來的發展會有一個時間的節奏。國務卿龐皮歐接著領導一個談判小組與北韓進行無核化的過程談判，川普也說會邀金到白宮訪問，要停止美韓軍演，龐皮歐得立刻就這些細節，在訪問日、韓和北京時談判，因為八月美韓必須針對停止軍演做出決定，九月聯合國可能邀金正恩到聯大出席會議，那也是一個金正恩訪美的好時機。

他表示，南韓政府似乎很滿意，如果接下來談判和平協議不令人意外，但令日韓意外的是，川普會中宣佈停止美韓軍演，而且抱怨軍演花費太高，如果盟邦認為美國在亞洲駐軍和軍演可以成為談判籌碼，會影響美國信譽。

葛林指出，這次聯合聲明實質內容比柯林頓政府及小布希政府時代達成的聲明內容都糢糊，但北韓兩次都未實踐去核承諾，所以能否有具體行動才是重點。他說，川普片面宣佈停止美韓的軍演，美國防部事前不知，日韓盟邦未事先被告知，對龐皮歐接下來的談判不是正數，但對俄國和北京是好消息，美國總統二戰後從未表示到要把美軍撤回來，在美國推動印太戰略的同時，釋出負面訊息。

葛萊儀則說，中國希望把美韓軍演放在談判桌上，這是北京的勝利，川普說要把美軍撤回國，對北京絕對是悅耳的，川普也提到中國放鬆了對北韓邊界的管制，但沒有責備北京，暗示中國可以改變對北韓最大施壓政策。她認為，中國對北韓的影響力仍明顯，很快習近平會直接聽金簡報這次峰會的印象與心得。

葛林相信，北京很快會撤除對北韓的制裁，因為這對北京有利，日、韓、台灣及澳洲等亞洲盟邦都會關切這次川普在與北韓談判時，把安全問題當成大交易的一部分，未來是否也會把他們的利益放在談判桌上當籌碼。