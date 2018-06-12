川金會簽署共同文件 川普大讚「進展豐碩」

美國總統川普與北韓領導人金正恩共同簽署文件。（路透）

2018-06-12 13:54

〔特派記者蘇永耀／新加坡報導〕「川金會」今日上午9點順利登場，美國總統川普及北韓領導人金正恩下午1點40分共同簽署正式文件，川普還邀金正恩擇日到美國白宮訪問。

對於此次成果，川普說，他與金正恩建立的特別情誼，讓全世界見證了這巨大的改變，為了展現成果，川普還向媒體秀出他在文件上的簽名。

川普與金正恩在舉行峰會及結束工作午宴後「簽署文件」，川普大讚與金正恩談得「極佳」，更表示與金正恩的峰會「進展豐碩」。

2人在歷史性握手後，會談前也肩併肩走了短短的一段路，金正恩透過通譯員告訴川普，全球民眾對於新加坡發生的這一切會感到難以置信；金正恩說，「世上許多人會認為這一切景象宛如奇幻…來自科幻電影。」

2人之後坐下來一對一談話。川普說：「我們將有極佳的關係，我對此確信無疑。」

金正恩告訴川普：「一路來到這裡真不容易。過去的偏見和做法阻礙了我們前進的道路，但是我們克服了所有障礙，今天來到這裡。」川普回說：「說得沒錯！」

除正式的會談外，川金會也有輕鬆的一面，川普和金正恩2人被直擊在沒有保安人員陪同下，在嘉佩樂酒店一同散步，川普還帶著金正恩參觀他那一部著名的「野獸」座車，川普並打開車門，讓金正恩參觀片刻。

川普上任後耗費鉅資，以豪華汽車品牌凱迪拉克車型為基礎打造12輛車，組成總統車隊；車上加裝多種堅固的軍用材質，讓該車除了可以防彈，即使遇到爆炸、油箱破裂及翻覆等，都可以提供內部人員安全，因此也有了「野獸」的稱號。