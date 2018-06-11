宣示要打擊犯罪 墨國會議員候選人走出會場就被槍殺

墨西哥國會議員候選人普龍（Fernando Puron），強調要正面打擊犯罪，隨後就遭到槍殺。（圖擷自Fernando Puron臉書）

2018-06-11 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥科阿韋拉州革命制度黨（PRI）國會議員候選人普龍（Fernando Puron），在8日的辯論會上強調要正面打擊犯罪，辯論結束後他走出會場，擺出姿勢接受路人拍照，此時1名槍手走過他身後，朝著普龍的腦袋開槍，讓他成為去年9月墨西哥選戰開打以來第112名被殺害的政治家。

據《CNN》報導，普龍是首位被暗殺的聯邦級別候選人，所屬政黨PRI證實了他的死訊，現場的黑白監視錄像很快地在社交媒體上傳播，但殺手的臉龐相當模糊，警方並未逮捕任何嫌犯。這段槍殺影片正顯示出墨西哥7月1日大選之前，候選人們所遭遇到的危險。

在墨西哥政治暴力的最新統計中，PRI黨內至少有39人被殺害，民主革命黨（PRD）則有18人喪命，國家行動黨（PAN）有13人死亡。普龍黨內同僚、正在競選連任彼德拉斯內格拉斯（Piedras Negras）市長的維拉利爾（Sonia Villarreal），在普龍死訊傳出後無限期暫停競選，她將專注於市長職權並處理普龍案。

在選戰期間，墨西哥32個州裡有22個州的政治家和候選人遇害，死亡人數最高的是格雷羅州，一共有23人喪命。