1MDB貪污案關鍵人物 大馬政府要緝拿富商劉特佐

劉特佐被指在這起世界上最大貪污案之一扮演關鍵角色，與前總理納吉布（Najib Razak）等人一同營私舞弊。（美聯社）

2018-05-27 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞新政府上台後徹查大馬主權發展基金「一個馬來西亞發展公司」（1MDB）貪污案，有張娃娃臉又胖嘟嘟的花花公子劉特佐，被指涉入此案仲介洗錢，拿著竊取到手鉅款到處揮霍，當局已誓言要將他繩之以法。

《法新社》報導，36歲的劉特佐被指在這起世界上最大貪污案之一扮演關鍵角色，與前總理納吉布（Najib Razak）等人一同營私舞弊。美國司法部指出，2009年成立的1MDB，在納吉布監督之下，被盜走45億美元（約1348億新台幣），但納吉布和1MDB皆否認有任何過失。

劉特佐搭乘據傳用貪污鉅款買來的豪華遊艇航行亞洲各地，直到最近這艘遊艇因為1MDB案的相關調查在印尼峇里島遭到扣押。《華爾街日報》（Wall Street Journal）指出，他月初曾在泰國普吉島等待大馬大選結果，目前則行蹤不明。

據悉，劉特佐從1MDB竊取鉅款後，過著相當奢豪的生活，包括收購房地產、藝術品和遊艇，在夜店揮霍巨資，與影星李奧納多·狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）等人廝混，還砸重金與芭黎絲·希爾頓（Paris Hilton）等名媛大辦奢華派對。

馬哈地領導的新政府已經針對劉特佐重新展開調查，並希望將他弄回大馬法辦。曾參與調查此案的大馬反貪會調查和情報前主任阿都拉薩（Abdul Razak Idris）也指出，「他必須被捕並帶回馬來西亞，這樣我們才能收回隱藏在國外的所有錢。」