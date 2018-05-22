文金會世紀握手後 旅客爭相到這處「板門店」拍照

文在寅與金正恩上月底在板門店「歷史性握手」，近日許多遊客也競相模仿兩人在分界線握手的畫面拍照，場景看似也是在兩韓非軍事區分界線。（法新社）

2018-05-22 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩上月底在板門店舉行峰會，並於兩韓分界線「歷史性握手」，近日許多遊客也競相模仿兩人在分界線握手的畫面拍照，場景看似也是在兩韓非軍事區分界線，不過該處其實是南韓南楊洲市的一處熱門景點，不少人都特地前往拍照留念。

文在寅與金正恩4月底在板門店舉行峰會，兩人更跨越北緯38度線進行「歷史性握手」，引發許多民眾討論，在兩韓會後，位於南韓京畿道南楊州市的「南楊州綜合攝影所」則變成熱門景點，因為該處完整複製了板門店的場景，讓許多近期前往觀光的遊客都模仿文金握手的畫面進行合照，甚至為此大排長龍。

「南楊州綜合攝影所」除了複製板門店的場景，也有其他許多歷史古蹟，是許多電影或電視劇的取景場地。到場參觀的民眾中，不乏有人希望看到兩韓統一，甚至還有人透露自己其實來自北韓，希望有機會能回去看看。

板門店為位於南韓與北韓之間北緯38度停戰線上的一個村落，也是兩韓簽署停戰協議的地點，平時分別有兩韓軍事人員駐守，雙方僅隔著一條門檻互相監視，氣氛相當嚴肅。

位於南韓京畿道南楊州市的「南楊州綜合攝影所」近期吸引許多遊客，不少人特地前往拍照留念。（法新社）

在兩韓會後，位於南韓京畿道南楊州市的「南楊州綜合攝影所」變成熱門景點，因為該處完整複製了板門店的場景。（法新社）