美中貿易戰停火 道瓊收盤首破25000點

美國與中國的貿易戰停火，提振工業股上漲，帶動21日美國股市上揚，道瓊工業指數大漲近300點，首度收盤突破25000點大關。（彭博）

2018-05-22 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國的貿易戰停火，提振工業股上漲，帶動21日美國股市上揚，道瓊工業指數大漲近300點，首度收盤突破25000點大關。

綜合媒體報導，美國財長努勤表示，美中兩國同意「暫緩」貿易戰，今年中國將向美國增加35%到40%的農產品進口，未來3至5年將加倍進口美國的能源，總值達500億到600億美元。消息提振美股開盤漲勢，道瓊漲近300點。

標普500工業指數上漲1.5%，波音公司由於四分之一的商用飛機銷往中國市場，股價上漲3.6%，成為漲幅最大道瓊成份股。

美中貿易戰緩和也讓晶片股受益，費城證交所晶片股指數上漲1.1%，推升科技股漲0.8%。

今日美股收盤，道瓊工業指數收漲298.20點或1.21%，報25,013.29點。

標準普爾500指數收高20.04點或0.74%，報2,733.01點。

那斯達克指數上揚39.70點或0.54%，報7,394.04點。

費城半導體指數收高14.14點或1.05%，報1359.34點。