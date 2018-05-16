北韓突取消今兩韓高層會談 嗆聲取消川金會

北韓今天（16日）突然宣布，因為不滿美國與南韓舉行聯合軍演挑釁，臨時取消今天舉行的兩韓高層會議，並揚言在今天取消北韓領導人金正恩與美國總統川普下月舉行的高峰會。（法新社資料照）

2018-05-16 06:24

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今天（16日）突然宣布，因為不滿美國與南韓舉行聯合軍演挑釁，臨時取消今天舉行的兩韓高層會議，並揚言在今天取消北韓領導人金正恩與美國總統川普下月舉行的高峰會。

《韓聯社》引述北韓官媒《朝中社》報導，美國與南韓展開「大雷霆」（Max Thunder）聯合軍演，在南北韓關係升溫之際進行挑釁，並質疑下月「川金會」是否能如期按照計畫進行。

《朝中社》指出，「這次針對我們的演習正在南韓各地展開，這是對板門店宣言的一次公然挑戰，也是對朝鮮半島積極發展的有意軍事挑釁」、「我們別無選擇，只能暫停16日舉行南北韓高層會談的計畫」、「美國也必須仔細考量川金會的命運。」

為期兩週的美韓軍演在上週五（11日）展開，包括約100架戰機，以及8架F-22猛禽式匿蹤戰鬥機和數量不明的B-52轟炸機和F-15K戰機參加演習。

兩韓高層會談原定於16日在板門店休戰村南側舉行，討論上月兩韓領導人峰會的後續措施。