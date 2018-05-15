強國新人辦完婚宴賒帳搞失蹤 現身後卻要餐廳老闆道歉

2018-05-15 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕台灣有對很紅的母女，因不請自來，到各大喜宴白吃白喝，被封為「喜宴蟑螂」，中國重慶更發生一起新人辦婚宴大吃霸王餐的事件，事後竟還要求老闆為曝光此事道歉。

綜合中媒報導，本月1日，一對新人在重慶南山一間休閒山莊辦婚宴宴請親友，當天整個過程都很和樂，沒想到最後卻大吃霸王餐，讓所有員工超傻眼。這對新人共訂了8間房、12桌婚宴，期間吃了兩頓早餐、晚餐、一頓午餐，加上兩晚住宿費，總金額共1萬3000多元人民幣（約6萬多元新台幣）。事後，徐老闆多次聯絡兩位新人未果，憤而報警處理，並藉由媒體曝光尋找這對新人，沒想到，被新人欠錢不還的受害者紛紛跳出來指控這對新人，這時消失半個月的新人終於來電，卻是要徐老闆為了他向媒體曝光此事道歉。

「你憑什麼找媒體來曝光我們？經過我們允許了嗎？」新娘憤怒地說，隔天中午會去結賬，但徐老闆必須先透過媒體向他們道歉，還他們清白。新娘說，他們用短訊約定一週後結賬，但時間未到，徐老闆就找媒體曝光。新郎也說，這幾天好多親友打電話給他們，造成了很嚴重的困擾，隔天會去把賬結了，但徐老闆必須得透過媒體向他們道歉，不然他們會透過法律維護權益。根據短訊顯示，5月7日新娘說，新郎那兩天有事，當週內會過去結帳。但徐老闆沒有同意，而是回覆新娘，請他們當天務必轉帳到微信。

對此，北京德恒（深圳）律師事務所律師張婷說，餐廳屬於合法維權，不存在侵權行為。遇見吃霸王餐行徑，餐廳請求扣留財物都屬合法，更不用說尋求媒體協助聯絡消失的侵權人了。