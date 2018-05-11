「川金會」在新加坡 星媒列可能在這3家酒店舉辦

2018-05-11 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡確定將在6月12日舉辦「川金會」，但確切地點尚未公佈，新加坡媒體則列舉3個可能舉行「川金會」的處所，包括香格里拉大酒店、濱海灣金沙酒店和聖淘沙名勝世界度假村。

星國媒體《海峽時報》10日列出3個新加坡可能舉辦「川金會」的處所，包括香格里拉大酒店、濱海灣金沙酒店和聖淘沙名勝世界度假村。《海峽時報》指出，香格里拉大酒店具有多年舉辦國際會議「香格里拉對話」的經驗，因此熟悉舉辦「川金會」所需的相關流程，且「川金會」正好接著「香格里拉對話」6月初的會議結束後舉行，因此酒店方不須再對會場佈置多作其他安排。「香格里拉對話」旨在交流亞太國家防務議題，參與者包括亞太地區28個國家的國防、政界代表。

濱海灣金沙酒店則隸屬拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp），其執行長阿德爾森（Sheldon Adelson）為美國總統川普2016年競選的主要金主之1，因此濱海灣金沙酒店為「川金會」可能的舉辦地。但有新加坡飯店業者表示，濱海灣金沙酒店「占地範圍太大」，對維安來說挑戰很大。

聖淘沙名勝世界度假村則氣氛放鬆，且該渡假村位於新加坡南部的小島，也有適合需要隱私的地點，「川金會」可能在此舉辦。但聖淘沙名勝世界度假村受訪表示，該渡假村的大小可能無法接待舉行「川金會」所需的大量隨員。