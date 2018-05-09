美使館微博嗆中共獲逾2萬讚 中國網友笑：黨怎不敢刪？

美國駐華大使館轉貼白宮聲明微博，公然指控中國壓制網路自由，吸引逾2萬讚。（圖擷自微博）

2018-05-09 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國要求全球各大航空業者更改台灣稱謂，遭美國白宮訓斥中國「無理取鬧」，美駐中國大使館也在微博上轉貼白宮聲明，強調「中國對國內互聯網的壓制是舉世聞名的」，吸引逾2萬名網友按讚，中國網友嗆新浪說怎麼不敢刪了？

微博「美國駐華大使館」在7日轉貼白宮聲明，聲明指出總統川普支持美國人抵制「中國共產黨所強加的政治正確」，反對中國企圖迫使私營企業，在公開內容中使用「帶有特定政治色彩的語言」，反映出中共將其政治觀點強加於美國公民和私營公司的趨勢日益增強，怒斥中國這種無理要求是「奧威爾式的胡言亂語」（歐威爾式無理取鬧，Orwellian nonsense）。

聲明中也強調「中國對國內互聯網的壓制是舉世聞名的」，呼籲中國「停止威脅和脅迫美國的航空公司和公民」。

由於新浪微博近年來加強管控力道，對於批評國家或共黨的文章都難逃刪文命運，但若刪掉「美國駐華大使館」此篇文章，正好坐實聲明中對於網路壓制的指控，令中國政府頭疼，儘管有網友反嗆，但也吸引了超過2萬多名網友按讚，還嗆新浪小編怎麼沒刪？

部分中國網友留言表示：「哈哈，看來這貼是真不好刪」、「駐華大使館暗示各位中國青年讀一讀喬治奧威爾的《1984》，其實生在這個國度的每一個人都應該讀一讀這本書」、「建議政府關閉防火牆，狠狠地打美國佬的臉」、「快開放外網，讓我們去佔領資本主義的輿論陣地」、「這個微博如果刪了，就是正中美國人的話！全微博只有這一個號的微博，沒人敢刪」。