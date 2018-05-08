普廷批美元「不靠譜」 擬購入其他貨幣

2018-05-08 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷與美國關係不睦是眾所皆知的事，普廷今日又批評美元「不靠譜」，表示希望能多樣化俄羅斯的外匯存底。

根據《路透》報導，俄羅斯總統普廷今日對俄羅斯下議院表示，「美元不太靠譜，持有太高比例會很危險」，表示俄羅斯未來將會購入其他國家的貨幣，讓俄羅斯的外匯存底更加多樣化。

俄羅斯央行最新的數據披露，俄羅斯的外匯存底大約有45.8%都是美元，其他種類的貨幣僅有大約4604億美元（約新台幣13.7兆），有另外一大部分的外匯存底是黃金。