緊急加演！中日韓峰會9日東京登場 文在寅、李克強與會

2018-05-01 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三今（1）日宣布，下週三（9日）將在東京舉行中日韓領導人會議。南韓總統文在寅和中國國務院總理李克強將訪日出席會議。

《共同社》和《韓聯社》報導，目前安倍晉三在約旦首都安曼訪問，當地時間1日下午召開記者會宣布，中日韓領袖會議9日將在東京登場。安倍表示，李克強將於8日至11日訪日。文在寅在會議當天會抵達東京。

南北韓峰會「文金會」上週剛落幕，青瓦台表示，文在寅將在9日會議上介紹「文金會」結果，與中、日兩國就加強三方合作，力促朝鮮半島實現無核化和永久和平的方案進行磋商。3國也將探討加強各領域合作的方案，以及東北亞等地區和國際局勢。

這將是文在寅上任後首次訪日，也是自2011年12月時任總統李明博訪日後，時隔6年5個月再有南韓總統訪問日本。中日韓領導人會議結束後，文在寅將與安倍舉行單獨會談，就兩國關係以及攜手實現朝鮮半島無核化等交換意見。

日方將李克強訪日身分列為僅次於國家元首「國賓」的「公賓」；安倍晉三稱：「在時值《日中和平友好條約》締結40週年的今年，將進一步深化日中關係。」

上一次舉行中日韓領導人會議是在2015年11月，會議場地為首爾，出席者有李克強、安倍晉三和時任南韓總統朴槿惠。