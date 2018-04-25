「川金會」選址何處？ 傳蒙古、新加坡都是可能地點

南韓外交消息人士指出，「川金會」開會地點可能在蒙古或新加坡，美國認為在新加坡舉辦較佳。（美聯社）

2018-04-25 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩將與美國總統川普舉行「川金會」，目前尚未確定舉辦地點，不過，南韓外交消息人士指出，「川金會」開會地點可能在蒙古或新加坡，其中北韓屬意於蒙古舉辦，美國則認為在新加坡舉辦較佳。

根據南韓《中央日報》報導，消息人士指出，先前曾提出的瑞典、瑞士距離都太遠，被金正恩排除在外，目前北韓與美國正在針對蒙古或新加坡這兩國進行協商，預計本周惠做出決定。據了解，北韓在1970年代從蘇聯引進專機「蒼鷹1號」，但現在機體老化，一次僅能穩定飛行5000公里，因此瑞典、瑞士等國家距離太遠，雖然「蒼鷹1號」可在中間降落休整後再起飛，但北韓不願採用此方案。

消息人士透露，其實北韓一直沒有放棄在平壤舉行「川金會」，但如果美國堅決反對，北韓表示可以選在蒙古舉辦「川金會」，因為北韓向來與蒙古友好，且金正恩可以搭乘防彈列車前往蒙古，但因為蒙古首都烏蘭巴托基礎設施條件較差，可能無法提供兩國領袖及訪問團可同時下榻的設施，警戒系統也受到質疑，因此美國傾向在新加坡舉辦「川金會」。

消息人士表示，美國已提前將南韓、日本、中國排除在了備選地點之外，因為這三國與美國與北韓之間有著錯綜複雜的關係，然而新加坡不僅基礎設施完整，還可以滿足川普對於高貴外在條件的需求，成為了美國眼中的理想會議地點。