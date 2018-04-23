美國欲退伊核協議 簽署各國紛紛表態

2018-04-23 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕隨著美國總統川普對於伊朗核協議的最後期限越來越迫在眉睫，相關國家也紛紛對伊朗核協議的議題作出表示，包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）、俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）等，都透過不同管道闡述了各自的立場。

綜合外電報導，不只法國總統昨日公開表示伊朗核協議「沒有替代計畫」，德國總理梅克爾昨日也在以色列的電視節目中表示，他可以理解以色列與美國的憂慮，不過這項協議儘管「不完美，但還是比沒有好」，並聲明由於歷史上的責任，德國永遠會支持以色列。

今日俄羅斯外交部長拉夫羅夫在與中國外交部長王毅對談後也表示，俄羅斯並不支持美國打算退出伊朗核協議的舉動。伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）今日稍早亦在推特推文，贊同昨日馬克宏說的「沒有替代計畫」，指出伊朗核協議只有「全都有」和「全都沒有」兩種方案，歐洲國家領導人們應該鼓勵川普繼續留在協議中。

為了研議伊朗核協議問題，與商討近日發生的國際大事，法國總統馬克宏與德國總理梅克爾分別將於明日、27日親至美國白宮與川普會談。