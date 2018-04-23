法國研究：使用棉條或月亮杯均有中毒性休克風險

2018-04-23 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕法國里昂第一大學（University Claude Bernard）的最新研究發現，女性在月經來潮時，即便是使用相對衛生的有機衛生棉條或是月亮杯，同樣都有引發中毒性休克症候群的危險，使用衛生棉片較為安全。

根據《每日郵報》報導，里昂第一大學研究人員發現，無論衛生棉條或是月亮杯的構成物質為何，均依然可能導致女性出現中毒性休克，「女人被異物放入體內數小時，任何事情都有潛在風險」，棉條纖維之間的空氣與月亮杯促成空氣流動的結構，都會使金黃色葡萄球菌趁機生長。

女性使用上述2種個人衛生物品所導致中毒性休克症候群（TSS），係因金黃色葡萄球菌在溫暖的陰道內繁殖，並透過剝落的子宮內壁進入女性血液系統中，導致患者出現起紅疹、潮紅、疲倦、上吐下瀉、黏膜充血等不良反應；在男性身上，同樣的感染症狀通常是因為皮膚表面有傷口讓細菌趁虛而入所引起。

研究作者葛瑞爾德（Gerard Lina）博士說，「有個說法是有機棉所構成的衛生棉條，會比使用混合棉或人造纖維所製成的棉條更安全，但我們的研究結果並不支持這項說法」，衛生棉片與護墊依舊是女性最安全的選擇，若使用衛生棉條應經常更換，月亮杯則應在每次使用前高溫煮沸以殺菌。