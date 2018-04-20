中共分枝伸入美校園？傳中國交換生在美大學組「臨時黨支部」

2018-04-20 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國多所大學被發現，有中國交換學生在校內組織「臨時黨支部」，並藉此監控中國學生是否有「反中國」言行。

《外交政策》（Foreign Policy）雜誌18日刊登文章指出，美國各州大學皆出現由中國交換學生組織的「臨時黨支部」（temporary party branch ）。報導中舉出，2017年伊利諾大學厄巴納-香檳分校（University of Illinois at Urbana-Champaign ，UIUC），有9位中國華中科技大學的交換學生，在該校組織了中共「臨時黨支部」。

UIUC「臨時黨支部」會安排學生觀看中共十九大影片，並要黨支部成員回報其他中國同學是否有反黨言行。有中國交換生表示，在赴美前，原就讀大學會要求學生不得參加美國的法輪功聚會。

中官媒《環球時報》也曾報導，這些海外「臨時黨支部」的任務包括「推動黨和政府的政策」。UIUC公共事務辦公室則拒絕回應，是否知情校園內有中共黨分支，並稱「我們確保中國交換學生，有機會自由追求UIUC提供的教育體驗」。

《外交政策》文章中稱，這些「臨時黨支部」在交換學生們返回中國後就會解散。而除了伊利諾州，加州、紐約州、康乃迪克州、北達科他等洲的大學，甚至歐洲、亞洲國家校園也出現過「臨時黨支部」。