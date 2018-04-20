至星巴克等人卻遭逮 非裔男客盼種族歧視別再發生

上週在費城星巴克遭逮捕的尼爾森（左）和羅賓森（右）。（美聯社）

2018-04-20 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國費城一間星巴克因報警指控兩名非裔男子「非法入侵」，引來各界批判。這兩名非裔男子在週三（18日）現身說法，表示已獲得星巴克的道歉，很感謝外界對他們打抱不平，希望能藉由此事改變社會對黑人的歧視。

尼爾森（Rashon Nelson）和羅賓森（Donte Robinson）接受當地媒體採訪時坦言，當時兩人正在星巴克內等待另一名白人朋友亞夫（Andrew Yaffe），原計畫等亞夫到場後，討論一宗房地產交易；尼爾森透露，兩人在店內等待亞夫時，店員曾走向他和羅賓森，並詢問「需要幫忙嗎？」，當時他並未多想，僅回應正在等候朋友。

兩人指出，幾分鐘後幾名警察走入店內、直接走向他們，問話後將兩人上銬，「警方一靠近我們，便請我們離開，完全沒問『你們和經理間有什麼問題，或發生什麼事』」，「這時我們才知道，店經理因為我們（坐在這）而報警」。

兩人也表示，事發一週後也與星巴克執行長強生（Kevin Johnson）見面，並獲得對方致歉。羅賓森則坦言，「希望這種事已後不要再發生，若這件事發生在一名非裔兒童身上，他的下場會是如何？」，「我們真的希望，可以安穩的坐在內用區」，也感謝民眾為他們打抱不平，不過認為「拒買星巴克」非根本解決之道，盼社會能正視種族歧視問題。