「除霾塔」有效？中國：1天可讓33萬人呼吸新鮮空氣

中國西安市設立一座造價1200萬人民幣的「除霾塔」，相關單位日前發布初步實驗結果，稱「除霾塔」在重污染日運作1天，可幫助周邊25萬至33萬人改善吸入的空氣品質。（法新社）

2018-04-19 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國西安市設立一座造價1200萬人民幣（約5600萬新台幣）的「除霾塔」，這座塔是否真的有效清淨空氣，相關單位日前發布初步實驗結果，稱「除霾塔」在重污染日運作1天，可幫助周邊25萬至33萬人改善吸入的空氣品質。

中國媒體報導，「除霾塔」的正式名稱是「大型太陽能城市空氣清潔綜合系統」（HSALSCS），簡稱淨化塔，藉由空氣熱升冷降的特點，在塔內加裝過濾PM2.5和光催化材料，通過導流塔輸出乾淨空氣，進而實現自動淨化除霾。

「除霾塔」在2016年6月完工後展開監測，中國科學院地球環境研究所副所長曹軍驥17日公布階段性實驗結果，他說，在重污染情況下，「除霾塔」一日可處理的空氣達500萬立方公尺，等同可幫助周邊25萬至33萬人，改善吸入的空氣品質。

曹軍驥表示，就整體效果評估來說，原先目標是讓周邊10平方公里範圍內PM2.5，濃度降低15%，實際監測結果為11%至19%，基本上已達到目標。

曹軍驥說，「除霾塔」可影響10平方公里的面積，西安的面積是1萬多平方公里，換算下來，西安可能需要1000個「除霾塔」，並稱或許明後年就可能建設新的淨化塔。

據報導，這座塔整體造價約1200萬人民幣，如果不包括人事費用，光是過濾耗材等運作成本，一年約要20萬人民幣（約93萬新台幣）。