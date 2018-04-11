上節目談抗病過程 她突然拔掉鼻子嚇壞觀眾

2018-04-11 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕來自英國伍斯特郡（Worcestershire）的48歲女子潔妮（Jayne Hardman）昨（10）日上英國節目《這個早晨》（This Morning）談論自己對抗自體免疫病的艱辛過程，不料她卻無預警地突然把鼻子從臉上摘下，讓觀眾嚇壞了。

綜合外媒報導，住在雷迪奇城（Redditch）的潔妮2012年時，鼻子被寵物狗咬傷後，持續發生腫脹與出血的情況，在治療過程中仍舊無法康復，且鼻子還開始崩塌，最後被診斷出患有韋格納肉芽腫（Wegener's granulomatosis），屬於壞死性肉芽腫性血管炎，該病現今仍無法找到致病原因。

潔妮在節目拔掉鼻子後說，假鼻子與臉部都有強力磁鐵，仰賴磁力黏合，但曾經因打噴嚏把鼻子噴飛，因此後來在打噴嚏前都會先捏好自己的鼻子，先前鼻子變成這樣，讓自己喪失嗅覺好些日子，但幸好在伯明罕伊麗莎白女王醫院（Queen Elizabeth Hospital）的醫療團隊治療下，成功讓自己找回嗅覺。

潔妮提到，當嗅覺恢復的瞬間，自己感動得喜極而泣，可以再度聞到茶、烤麵包和果醬味，原本很害怕未來如果有孫輩，無法聞到他們洗完澡後的味道，潔妮相當喜愛現在的鼻子，唯一的缺點是夏天自己的臉部會曬黑，但鼻子依舊保持原來的顏色，她現在是2個孩子的媽。

影片請見連結：

《這個早晨》節目片段