清明祭江青未受阻 學者：大陸社會全面復左

2018-04-06 18:38

〔中央社〕昨天是清明節，中國網上傳出中國文化大革命「四人幫」之首江青的墓前有人獻花籃的照片。有學者認為，中國社會全面復左，如今毛左派勢力強，與中國當局不再阻止「挺毛」活動有關。

自由亞洲電台引述北京一名要求匿名的網民5日說，位於北京福田公墓江青墓地有多名保全人員監視，「但墓碑未如以往般被遮蓋，而是敞開著讓人拍照。」

據報導，2015年4月5日，北京毛左派到福田公墓拜祭江青墓遭到數十名保全人員阻撓，當時毛派與被稱為「右派女人」發生爭執。警察將多名祭奠江青的民眾帶到蘋果園派出所盤問，還引發各地左派民眾關注，紛紛致電派出所交涉。

北京一匿名文史學者說：「（拜祭）江青這個事情，每年都有這樣的情況。尤其是現在毛派勢力做大，左派勢力做大以後，這個對江青祭奠從來沒有少。這個也可以看出社會的心態，現在全面復左。」

香港星島日報今天報導，網上傳出照片顯示，祭拜花籃兩側的紅色綬帶上款寫「獻給江青媽媽永垂不朽」，落款是「河南商丘毛澤東思想群」。

但花籃落款「河南商丘毛澤東思想群」，網上查無相關資料。

自由亞洲電台報導指出，河南商丘是已故中共領導人毛澤東的機要秘書之一謝靜宜的故鄉。謝靜宜在毛身邊17年，一度獲得毛澤東和江青的歡心。謝靜宜於2017年3月去世。

原名李雲鶴的江青是演員出身，為毛澤東的第4任妻子，文化大革命期間成為中央文革領導小組的主要成員，是當時中國共產黨的主要領導人之一，後被認定為四人幫之首。

1976年，在毛澤東病逝後不久，江青被抓扣審查。中共於1977年7月決定開除江青黨籍，1981年判處她死刑，緩期2年執行，後減為無期徒刑。

中共官方說法是，江青於1991年5月14日在保外就醫期間自殺身亡。1991年5月24日，江青遺體於北京八寶山火化；2002年，江青的骨灰下葬北京福田公墓。