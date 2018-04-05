南韓女演歌手赴北韓被點唱 竟讓金正恩道謝了…

南韓藝術團日前赴北韓演出，南韓女歌手崔辰熙其中一首表演曲「遲到的後悔」，傳出是由北韓方面「點唱」。（路透）

2018-04-05 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕南韓流行女團與歌手組成的藝術團日前赴北韓演出，南韓演歌女歌手崔辰熙其中一首表演曲「遲到的後悔」，傳出是由北韓方面「點唱」。北韓領導人金正恩也在崔辰熙表演後向她表示感謝，說「謝謝妳唱了那首歌」。

綜合外電報導，南韓藝術團1日在北韓平讓演出，傳出北韓特地要南韓歌手崔辰熙演唱曲目中沒有的歌曲「遲到的後悔」，讓原本要唱演歌「愛的迷路」的崔辰熙錯愕表示「不知道那是哪首歌，也不知道為什麼要唱不是我的歌」。但崔辰熙在演唱完「遲到的後悔」後，金正恩感謝崔辰熙「謝謝妳唱了那首歌」，崔辰熙事後也表示理解。

藝術團總監尹相鉉說，「遲到的後悔」這首歌在北韓人氣很高，也有分析認為，這首歌可能是金正恩父親金正日生前喜歡的歌曲。《東亞日報》指出，「遲到的後悔」是南韓兄妹音樂團體「賢德二重唱」的作品，收錄在1985年發行的專輯「你喜歡我我喜歡你」中，由於當時專輯同名單曲「你喜歡我我喜歡你」為熱門歌曲，使「遲到的後悔」較不為人知。而此消息在南韓傳出後，「遲到的後悔」立刻成為音樂網站Melon的即時人氣排行榜首位。