南韓藝術團演出落幕 金正恩特別點了這首歌...

南韓藝術團在北韓的2場演出已在今（3）日落幕。（美聯社）

2018-04-03 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕南韓藝術團在北韓的2場演出已在今（3）日落幕，據韓媒指出，北韓領導人金正恩還特別點了一首歌，希望南韓歌手能夠演唱《遲來的後悔》。

南韓媒體報導，多達160人的南韓藝術團3月31日搭機飛抵北韓後，在4月1日單獨演出，今日則和北韓歌手、樂團等在平壤同台獻藝。這是時隔13年來，再度有南韓明星在北韓演出，也是時隔15年，南韓和北韓演藝人士同台表演。

負責帶領南韓藝術團的尹尚說，歌手崔辰姬演唱了Hyeon & Deok的《遲來的後悔》，這本來不在最初談好的曲目表中，他被告知其是北韓最熱門的南韓歌曲之一。據悉，這是金正恩點的歌。

崔辰姬說，「我想唱我自己的歌曲，但籌備方讓我演唱《遲來的後悔》」，一開始還不明白為何，直到後來金正恩親自向她說「謝謝你演唱那首歌」，「我才知道此事的緣由」。這是金正日生前最愛唱的歌。

至於今日的表演則在柳京鄭周永體育館登場，這是南韓現代集團和北韓一起建設的綜合體育館，可容納1.2萬人。演出從下午開始，持續約2個多小時。韓媒指出，演出結束10多分鐘後，觀眾的鼓掌聲還持續不斷。

藝術團在演出結束後，今日搭乘班機返回南韓。

台下兩韓高層人士跟著哼唱。（美聯社）

南韓和北韓演藝人士同台表演。（美聯社）

北韓觀眾起立跟著哼唱。（歐新社）