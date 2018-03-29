狄鶯兒在美闖禍 若被判刑最高恐判5年

孫安佐（An Tso Sun，音譯）日前揚言在今年5月1日「射擊」他在美就讀的高中。（圖擷自philly.com）

2018-03-29 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕狄鶯兒子孫安佐（An Tso Sun，音譯）揚言「射擊」就讀的學校遭美國警方逮捕，外媒報導指出，若孫安佐被裁定罪名成立，可能面臨長達5年的監禁。另外針對此事，孫安佐的寄宿家庭母親希伯特（Valerie Hibbert）則表示不願評論。

綜合外媒報導，狄鶯兒子透過iPad搜尋如何購買AK-47及AR-15兩種步槍，上個月還曾帶1枚大口徑子彈到學校，甚至向同學吹噓正計畫屠殺他的高中同學們。狄鶯對此表示，兒子只是開玩笑而已，房間的步槍只是萬聖節的玩具，目前律師已經幫忙處理。

《CNBC》報導學校所在的上達比（Upper Darby）警方在臉書公布孫安佐被捕的檔案照片，並寫道，「謹此對勇於挺身舉報的人予以讚揚，即時阻止一場悲劇的發生，並且要感謝校方的大力協助。」目前美國賓州法院預計4月11日開庭審理。若法院裁定罪名成立，他最高將面臨5年有期徒刑。

另外針對此事，孫安佐的寄宿家庭母親希伯特接受《CNBC》採訪時說，因為他把孫安佐視如己出，所以不願發表評論。