川普新國安智囊親台 波頓言論總整理

2018-03-23 16:25

〔中央社〕美國總統川普宣布，前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）出任國家安全顧問。波頓未來將在美國外交政策扮演核心角色。

身為共和黨內的鷹派，波頓在外交政策上採取強硬立場，有關美國、中國與台灣關係上，主張打「台灣牌」反制中國、對台灣恢復外交關係、重新審視一中政策等對台灣友善的立場。

以下整理2007年至今波頓對美台關係的重要主張：

●一中魔咒已過時

一中政策已變成魔咒，就像主禱文一般神聖不可質疑，但問題是，那是1972年的決定。時代已經改變，特別是中國在南海與其他地區耀武揚威。現在是美國對一中政策表達不同看法的時候。（2017年1月17日，華爾街日報）

●應「建設性釐清」一中政策

強烈主張川普應重新透過協商，改變40年來一中政策的慣例，一中政策下美國不承認台灣的主權…一中政策缺乏歷史觀點，無法反應當前東亞現狀，如今台灣民眾多自認是「台灣人」，而非「中國人」。現在是美國「建設性釐清」的時候。美國支持台灣人民，持續自主。（2017年2月27日，華盛頓自由燈塔網站）

●支持蔡英文致電川普

美國總統可以與任何他想要接觸的人說話，只要他認為這是符合美國利益，北京不該指定美國要和誰說話…台灣有兩千多萬人、有民主制度、新聞自由、自由市場，遵循國際法規，也符合國家的定義，所以當民主國家領袖致電美國總統，就應該接聽。（2016年12月3日，福斯新聞網）

●恢復台美邦交「中國反應不會太嚴重」

如果美國消除對台關係的模糊戰略，將更加符合美國利益，也對台美中關係具有穩定作用；而消除模糊戰略，最佳方式就是全面恢復台美正式外交關係。（2007年8月15日，來台演講）

就美國而言，最明確的方式就是給予台灣事實上早已存在的國家地位的完全外交承認；保持「模糊」的非正式邦交只會讓人感到混淆或產生潛在危險，因為它也會令北京難以透徹了解美國對台灣防衛和自決的承諾。（2008年3月29日，洛杉磯時報）

美國應該與台灣恢復全面外交關係，因為這彰顯所有正確的價值，中國不至於有太負面的反應…中國不會作出最終傷害自己政治經濟利益的行動，北京也許會有一陣子的抱怨、強烈的言詞、趕走幾個美國駐中國使館人員、或者一些群眾運動…但不會太嚴重。（2008年9月23日，華府智庫演講）

●中國擴張南海主權，美可打「台灣牌」反制

中國過去幾年在南海大肆擴張，並認為那是他們的領土，還設立省會。這代表中方將拿走大量國際海域，影響船隻航運。北京還意圖掌控日本、南韓、台灣與其他國家的經濟，這都對美國有直接衝擊…北京也認為台灣是他們的一省。如果要把台灣視為省分，大家就來談吧！

北京領導人一定對台灣牌說法感到震驚，就好比大陸在南海的領土主權擴張讓美國感到驚恐一般。（2016年12月3日，福斯新聞網）

●「台灣牌」怎麼打？

尼克森政府時期打「中國牌」有其歷史背景，但時空環境不一樣了，目前打「台灣牌」是對抗中國的選項之一。

美國新政府可以在國務院正式接待台灣官員、提升美國在台協會（AIT）台北辦事處位階到正式外交代表團、正式邀請台灣的總統到美國旅行訪問、允許美國最資深官員到台灣處理公務，最後是全面恢復外交承認。（2016年1月18日，華爾街日報）。