男嬰天生3條腿2骨盆 醫生：寄生胎畸形

2018-03-22 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕一名來自新疆目前11個月大的男嬰飛飛（化名），一出生就有三條腿、兩個骨盆，消化系統和泌尿系統因此產生畸形，右睾丸也未在陰囊內正常發育，還患有先天性心臟病。飛飛被帶到上海的醫院治療，手術在19日進行，術後飛飛已恢復部分功能，下肢也變成正常型態。

據《澎湃新聞》報導，上海市公共衛生臨床中心小兒骨科主任陳秋表示，飛飛的左腿相對完善，需要治療的部位主要集中在右腿和中間的腿。要保留的那條右腿，其腳部又是手的型態，因此不但要切除中間腿部，還要將其腳部連同血管和神經組織，移接到右腿的末端去。

而在骨科切除手術前，飛飛已先進行了一場泌尿系統手術。據報導，泌尿外科主任醫師包娟指出，部分男嬰因為激素水準等因素，睾丸無法正常下降到陰囊，發生此種狀況時，需要在2歲前動手術。飛飛在接受泌尿系統手術後，右側睾丸已恢復到正常位置，他同時也接受了疝氣修補結紮手術。以目前狀況評估，未來的生育能力應不受影響。

主治醫生陳秋解釋，這名情況特殊的男嬰屬於先天性臀部寄生胎，是孿生胚胎在母體孕育過程中發育畸形，「如同雙胞胎的其中一個被另一個吸收了」，又稱為胎內胎。陳秋補充，臀部寄生胎的發生機率是50萬分之一到100萬分之一，可在胎兒大排畸篩查時檢測出，但男嬰的母親在孕後期並沒有進行相關檢查。

陳秋醫生因此呼籲，產前檢查對於優生優育非常必要，不僅可以提早發現畸形，也能確保胎兒順利生產。