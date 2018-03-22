否認貪腐指控 秘魯總統在彈劾表決前夕請辭

秘魯總統庫辛斯基於國會彈劾表決前夕，宣布辭職。（路透社）

2018-03-22 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯國會將依貪腐罪彈劾總統，面臨彈劾表決前夕，秘魯總統庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）於21日全國演說中自行辭職，他聲稱自己是清白的，否認涉嫌貪腐的指控，聲稱是基於國家利益和社會穩定，才會做此決定。

綜合外媒報導，79歲的庫辛斯基曾任秘魯經濟和財政部長、總理等職，2016年6月當選秘魯總統，而本案源自去年12月12日秘魯國會調查委員會收到巴西建築巨頭「奧德佈雷赫特」（Odebrecht）前高階主管的證詞指出，該公司曾向西部田野資本公司（時任董事會主席為庫辛斯基）支付78.2萬美金，且這些款項和秘魯某些建設項目的特許權有關。對此，庫辛斯基雖否認指控，卻於21日全國演說中先行請辭。

除了庫辛斯基外，秘魯3位前總統都曾因為這間公司涉入貪腐案，「奧德佈雷赫」在去前年12月與美國司法部簽訂認罪協議時，便坦承在2001年上任的托萊多（Alejandro Toledo）、2006上任的賈西亞（Alan García）、2011年上任的烏馬拉（Ollanta Humala）共3名前總統任內，為建築項目支付了2900萬美元（約新台幣8億8777萬元）的賄賂。

而去年同樣受到指控的庫辛斯基在今天演說中則表示，「我被不公平地指責有罪，情勢如此惡劣之下，我認為，辭去總統一職，對國家最好。」