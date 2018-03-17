兩韓關係升溫 韓美聯合軍演規模縮水、時間砍半

由於兩韓、朝美關係的緩和，南韓軍方人士透露，今年的韓美聯合軍演，不只規模縮減，演訓時間也將會縮短。圖為美軍戰機編隊。（資料照，歐新社）

2018-03-17 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕由於兩韓、朝美關係的緩和，南韓軍方人士透露，今年的韓美聯合軍演，不只規模縮減，演訓時間也將會縮短。

綜合媒體報導，南韓當局相關人士透露，聯合軍演「關鍵決斷」（Key Resolve）與「鷂鷹」（Foal Eagle）的日期與詳細安排，韓美雙方國防部已經敲定，將會於下週對外公布。

使用電腦模擬的聯合指揮所演習「關鍵決斷」預計於下週展開，規模與內容都與往年相差不大，為期2週。而預計4月初登場的「鷂鷹」，軍方透露將從往年2個月的時間縮減為1個月，且美軍的戰略轟炸機B-1B「槍騎兵」與核動力航空母艦皆不會參與演習，外界推論與兩韓、朝美關係緩和有關。

但美軍參謀長聯席會議高級官員麥肯齊中將先前曾指出，他不認為今年美韓聯合軍演「會與以往有任何差別」，並表示這是每年都會舉辦的「一系列強力軍事演習」。另一方面，以往對於軍演都會以試射飛彈等激烈方式抗議的北韓，據南韓相關人士透露，金正恩上週對到訪的南韓特使團表示，他對於軍演續辦能夠「理解」。