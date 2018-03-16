麵包師太認真 一週工作7天竟被罰10萬

法國一麵包店，因在旅客眾多的夏季一週營業7天，違反當地勞動法規，遭罰3000歐元。圖為麵包店示意圖。（法新社）

2018-03-16 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕法國一麵包師費維爾（Cedric Vaivre）的麵包店，因在旅客眾多的夏季一週營業7天，違反了當地勞動法規，遭罰3000歐元（約新台幣10萬元）。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，法國東北部一小城市「巴爾斯河畔呂西尼」，一位41歲的麵包師費維爾因在2017年旅客眾多的夏季，每週營業其麵包店7天，遭罰3000歐元（約新台幣10萬元）。

但費維爾拒絕支付罰款，他的顧客也認為被罰很不公平，該市市長布蘭勒（Christian Branle）也認為，該市所屬的地方勞動法規「正在扼殺我們的生意」。布蘭勒表示，「巴爾斯河畔呂西尼」是一個小型農村社區，競爭相對較少，嚴格的勞動法規並不適合當地的商業。

布蘭勒也稱，當地暑期間會湧入大量旅客，「旅客會需要許多服務，我們需要讓當地人們工作」。費維爾正請願取消罰款，目前累積約500多人連署支持。

「巴爾斯河畔呂西尼」所屬的奧布省（Aube）勞動法規規定，小企業一週最多只能工作6天。奧布省政府人員也表示，小企業在技術上能讓其員工長時間勞動，嚴格的勞動法規是為了保護工人不被剝削。