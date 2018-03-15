彭博：忘掉貿易戰吧 中國最擔心川普打「台灣牌」

《彭博》報導認為，川普和中國國家主席習近平之間的更大引爆點，是川普打「台灣牌」。（路透）

2018-03-15 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普簽署鋼和鋁關稅後，昨又揚言縮小美中貿易逆差，《彭博》報導呼籲，投資人快忘掉鋼鐵和智慧財產權吧，川普和中國國家主席習近平之間的更大引爆點，是川普若打「台灣牌」，是北京更大的顧慮。

報導指出，美國對中國祭出貿易手段，但習近平在意的是另一回事，為了實現他民族復興和中國夢，台灣問題才是他真正關心的事。日前川普與總統蔡英文通電話，但後來為了朝鮮半島問題重申美國支持「一個中國」原則，對此北京一位中國官員坦言，中國擔心川普打「台灣牌」，並表示中國政府準備採取強硬立場反對美國在此問題上採取的行動。

政治大學國際關係教授劉復國接受訪問表示，相較於貿易問題，台灣是北京當局考慮的重點，更容易挑動敏感神經，然而美國會根據國家利益衡量美台關係，台灣將成為一顆棋子。

布拉格中歐政治經濟研究所所長鄭宇欽也認為，若川普要惹怒中國，台灣是川普可在外交上打的牌。但他警告，台灣要在美中2國的夾縫中求生存，未來可能面臨更多損失。

中國社會科學院美國研究所研究員周琪則也表示，美國打「台灣牌」結果恐會適得其反，對中國政府而言，台灣是美中關係的核心問題，台灣不能被拿來當貿易談判的籌碼。