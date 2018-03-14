一再提改革！中媒整理習近平在兩會期間10句重要談話...

全面深化改革，是習近平治國的重點，也是他歷年兩會必談的話題。（法新社）

2018-03-14 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國兩會進行中，有媒體整理出中國國家主席習近平10句在會中的重點談話，提供給大家參考。

根據《新華社》報導，全面深化改革，是習近平治國的重點，也是他歷年兩會必談的話題，報導也整理出10句談話。

10句談話如下：

「發展是第一要務，人才是第一資源，創新是第一動力。中國如果不走創新驅動道路，新舊動能不能順利轉換，是不可能真正強大起來的，只能是大而不強。強起來靠創新，創新靠人才。人才政策、創新機制都是下一步改革的重點」。

「要以更寬廣的視野、更高的目標要求、更有力的舉措推動全面開放，加快發展更高層次的開放型經濟，加快培育貿易新業態新模式，積極參與『一帶一路』建設，加強創新能力開放合作」。

「中國開放的大門不會關上，要堅持全方位對外開放，繼續推動貿易和投資自由化便利化」。

「改革開放30多年，一些時候一些人看不到中國前景，沒有樹立對中國發展信心，總是失去機遇晚了一步。一時一事上中國經濟發展會有波動，但長遠看浩蕩東風」。

「通過深化改革堅決破除體制性障礙，全面提高對外開放水平，把老工業基地蘊藏的巨大活力激發出來、釋放出來」。

「開放也是改革，要寓改革於開放之中」。

「惟改革者進，惟創新者強，惟改革創新者勝」。

「十八大後，我首次到地方考察調研就選擇廣東，就是要在改革開放得風氣之先的地方，回顧30年曆程，進一步宣示把改革開放繼續向前推進的決心」。

「面臨改革大潮，我們要做改革的弄潮兒，要有強烈的歷史擔當精神」。

「要勇於衝破思想觀念的障礙和利益固化的藩籬，敢於啃硬骨頭，敢於涉險灘，更加尊重市場規律，更好發揮政府作用，以開放的最大優勢謀求更大發展空間」。