奇景！ 加拿大醫生不想加薪 請願退回205億薪資預算

加拿大魁北克部分醫生不願加薪，要求優先改善護士工作環境和醫療品質。示意圖。（法新社）

2018-03-09 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕加薪是許多上班族念茲在茲的事情，但加拿大魁北克醫生卻一口回絕！當地的薪資預算案要幫1萬名醫生加薪1.4％，總年薪提高7億美元（約新台幣205億元）之多，沒想到竟有超過700名醫科人員請願退回。

據《CNN》報導，若加薪案順利執行，加拿大魁北克全部醫師加總後的年薪，將從47億美元（約新台幣1376億元）提高到54億美元（約新台幣1582億元）。但當地醫生認為這些錢應該要重新分配，替護士和其他醫療保健專業人員增添薪資，並為病人提供更便宜的看診費用。

請願書指出，護士和其他醫院人員面臨非常艱辛的工作條件，再加上近年來照護費用大幅削減，使得患者缺乏服務。請願的醫科人員強調，「在削減中唯一不受影響的就是我們這些醫生的薪水」。加拿大醫師的薪資是由衛生部所支付，平均年薪26萬美元（約新台幣760萬元）。

魁北克省衛生部長巴雷特（Gaetan Barrette）表示，如果醫生不想要這筆錢也可以，但願意這樣做的醫師還算是少數的。巴雷特說，除非大多數醫生支持此事，否則不能撤銷加薪。事實上，魁北克部分醫科人員會做出這種決定，很大的原因是當地護士總是過度勞累且工資過低。