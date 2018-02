向佛州罹難者致哀 臉書撤展VR射擊遊戲

2018-02-24 15:17

〔即時新聞/綜合報導〕佛州槍擊案發生後不久,臉書昨(23)日在保守政治行動會議(CPAC)中,展示一款可供玩家射擊的虛擬實境(VR)遊戲,被參展民眾認為不恰當,主辦單位得知後,立即將該款遊戲撤展,並向罹難者致哀。

綜合外媒報導,有民眾在展場中,拍下此款遊戲展示的影片,並上傳推特,寫道「臉書展示虛擬實境的射擊遊戲,還提供試玩」;據了解,玩家可在這款遊戲中,體驗在車站中射擊的快感。

臉書虛擬實境的業務副總裁巴拉(Hugo Barra)得知消息後,火速發表道歉聲明,表示「在第一時間未將這款遊戲撤除,我們感到相當抱歉」,透露有些射擊遊戲的確與暴力相關,雖此款遊戲與槍擊案無直接關聯,為避免爭議,仍會將此款遊戲撤除,並對佛州槍擊案的罹難者致哀。

