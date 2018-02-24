向佛州罹難者致哀 臉書撤展VR射擊遊戲

向佛州罹難者致哀，臉書將含有槍擊內容的VR遊戲撤展。圖僅供示意，與本則新聞無關。（彭博）

2018-02-24 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕佛州槍擊案發生後不久，臉書昨（23）日在保守政治行動會議（CPAC）中，展示一款可供玩家射擊的虛擬實境（VR）遊戲，被參展民眾認為不恰當，主辦單位得知後，立即將該款遊戲撤展，並向罹難者致哀。

綜合外媒報導，有民眾在展場中，拍下此款遊戲展示的影片，並上傳推特，寫道「臉書展示虛擬實境的射擊遊戲，還提供試玩」；據了解，玩家可在這款遊戲中，體驗在車站中射擊的快感。

臉書虛擬實境的業務副總裁巴拉（Hugo Barra）得知消息後，火速發表道歉聲明，表示「在第一時間未將這款遊戲撤除，我們感到相當抱歉」，透露有些射擊遊戲的確與暴力相關，雖此款遊戲與槍擊案無直接關聯，為避免爭議，仍會將此款遊戲撤除，並對佛州槍擊案的罹難者致哀。

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