美超嚴格監獄連「問時間」都禁止 讓重刑犯求判死

美國的鵜鶘灣監獄是一間專門關重刑犯的監獄。（美聯社）

2018-02-23 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國的鵜鶘灣監獄是間專門關重刑犯的監獄，這是全美安全等級最高的監獄，監獄內採隔離監禁方式，因此囚犯每天都必須獨處在小房間超過22小時，而且幾乎見不到其他人，因此有罪犯寧願被判死刑，也不願意待在這間監獄。

綜合報導指出，位於美國加州的鵜鶘灣監獄（Pelican Bay State Prison）關著2300多位重刑犯。監獄為了遏止囚犯在獄中集結幫派，將囚犯單獨監禁。監獄裡的房間沒有窗戶、沒有床、只有扇小門，犯人每天有22小時都要待在這2坪大的房間裡，只有1小時的放風時間。而且囚犯除了在送飯時間會看到管理人外，就再也見不到任何人，關押期間囚犯不能打私人電話、問時間，就連要和獄警溝通，也只能透過對講機。

許多被關10年以上的囚犯，不僅變得沒有時間概念，就連談起親人時也變得恍惚。一位被關24年的囚犯，曾在父親過世時和家人通電話，結果發現已經認不得家人的聲音。另一位被長期監禁的囚犯則直言，有時候會有衝動想寫信給法官，請求他直接判他死刑，給他個痛快。

由於鵜鶘灣監獄戒備森嚴，是全美安全等級最高的監獄，歷史上沒有囚犯曾活著逃出監獄。不過近年來有越來越多人批評這樣不人道的隔離，會對囚犯的心理造成嚴重傷害。