中國掃黑出絕招！ 3月1日前強制黑道大哥金盆洗手...

中國官方本週發出公告，訂出黑道「最後金盆洗手日」為今年3月31日，若在此期限內不投案自首，將依法從嚴懲處。（路透）

2018-02-06 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方本週發出公告，訂出黑道「最後金盆洗手日」為今年3月31日，若在此期限內不投案自首，將依法從嚴懲處。

綜合中媒報導，中國務院已發出《關於開展掃黑除惡專項鬥爭的通知》，針對「黑惡勢力」加大打擊力度，外界認為官方措辭使用了「鬥爭」二字，言辭較為激烈，顯示出此次「專項行動」的果斷。

該公告指出，「自發布日起至2018年3月1日，主動投案自首、如實供述自己罪行的，可以依法從輕或者減輕處罰。在此規定期限內拒不投案自首、繼續為非作惡的，將依法從嚴懲處。」並強調黑惡勢力必須堅決依法予以打擊。

該公告呼籲，「黑惡勢力犯罪人員」的親友應積極規勸其儘快投案自首，經親友規勸、陪同投案的，或者親友主動報案後將犯罪人員送去投案的，視為自動投案；反觀若窩藏、包庇黑惡勢力犯罪人員，將被依法追究刑事責任。

有中媒分析，此次掃黑有其政治意義，為中共重新組織基層社會秩序的機會，以此重塑中共基層政權的根基，這次掃黑被官方視為具有鞏固執政根基的政治作用，因此官方相當重視。