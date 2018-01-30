印度重男輕女 6300多萬女性「被失蹤」

2018-01-30 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕印度政府官員表示，印度全國有6300多萬名女性在人口數據上「被失蹤」，2100萬名女孩，不是在家人的期待下誕生的。而印度重男輕女的風氣也使得印度性別比偏差愈發嚴重。

綜合外電報導，印度政府29日公布的年度經濟調查指出，選擇性別墮胎、男孩獲得較佳的營養與醫療資源，是男女比例失衡的主因。女孩不是在出世之前就被墮胎，就是因營養不良或疾病而早夭。印度家庭往往因為女兒需要負擔高額的嫁妝和出嫁費用而較傾向生出男孩。儘管印度法律明文禁止醫生透露胎兒性別，但在傳統的社會風氣下，並不難找到願意違法的醫師。而此次調查也揭露，育有兒子的家庭普遍比育有女兒的家庭願意停止生育。

亦有其他調查數據指出，印度偏好男孩的現象似乎與經濟狀況沒有直接關連，比較1991年和2011年，印度數個收入成長的地區，男女嬰出生的比率並沒有逐漸平衡，甚至在印度最富有的旁遮普邦（Punjab）與哈里亞那邦（Haryana），7歲以下孩童的男女比值仍高達1.2。

在印度政府努力推行女性教育與女性機構的成果之下，專家指出印度的女性權益有獲得顯著提升，許多女性在家中已漸漸獲得話語權，但這僅限於已經誕生的女性，大部分的印度家庭仍然極力避免誕下女嬰。