CIA內鬼遭前同事爆料 包庇中國貪官走私香菸

《紐約時報》報導，美國中央情報局（CIA）前華裔幹員李春興曾經在日本煙草公司工作，包庇中國貪官走私香菸。（歐新社資料照）

2018-01-19 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）前華裔幹員李春興（Jerry Chun Shing Lee，譯音）涉嫌擔任間諜，出賣CIA線人給中國政府，造成美國情報網重大挫敗。美國媒體報導，李春興曾經在日本煙草公司工作，包庇中國貪官走私香菸。

據《紐約時報》報導，他後來又到日本煙草國際公司（Japan Tobacco International，簡稱JTI）任職打擊私煙及假煙活動的調查員，並告訴該公司老闆，他在美國政府的最後一項任務，是在北京擔任中情局與中國情報機構的聯絡人員。

一名JTI高層指出，李春興是他的前同事，曾與他有過密切合作，李在公司工作約1年後，受到上級懷疑他向中國貪官洩漏該公司調查香煙走私和造假的情況。他還說，老闆起疑心後，不再提供公司的調查資料給李春興，讓李的多起案件告吹，後來李春興也遭到公司解雇。

報導提到，李春興離開JTI後，向中國情報機構指控，謊稱JTI的調查小組是在替CIA工作，後來JTI請求美國聯邦調查局（FBI）協助才解決問題。JTI高層說，後來在數月裡，公司禁止駐香港調查員前往中國出差，當作是對李春興的報復。

據《紐約時報》報導，李春興被解雇後，與一名香港警官成立一間名為FTM國際（FTM International）的煙草小型調查公司。2010年10月，他曾在中國國安部官員的陪同下，參加中國國家煙草公司廣東省分公司的一次會議，但這家公司仍沒有發展起來。後來他又到化妝品公司雅詩蘭黛（Estée Lauder）和全球知名拍賣公司佳士得（Christie Group PLC）任職。李春興在佳士得擔任亞洲區保安主管，負責該公司人員和資產安全，他被美國FBI逮捕後，遭到停職處理。

他的JTI前同事表示，李春興已經結婚，育有2個女兒，看起來十分顧家，生活過得樸實，不過他在公司並不受到同事歡迎，認為他不值得信任，李在離開公司後，「我們沒人想再看見他」。