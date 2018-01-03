台女酒後打人、嗆司機「我有的是錢」 新加坡法院判入獄3週

黃芝詠去年12月喝酒後鬧事，打傷計程車司機與保全人員，昨早新加坡法院判決，服刑3週、罰款新幣1000元（約新台幣2萬2000元）。（圖擷取自《联合早报》報導專頁）

2018-01-03 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕台籍31歲女金融經紀黃芝詠，去年12月因喝酒後鬧事，打傷計程車司機與保全人員，還在街上嗆「我有的是錢」。據《聯合早報》指出，昨早新加坡法院判坐牢3週以及罰款新幣1000元（約新台幣2萬2000元）。

綜合媒體報導，黃芝詠去年12月7日晚上11點，因當晚她喝下至少700毫升的日本清酒，於新加坡丹戎巴葛附近高級公寓區，她企圖咬、打司機鄭男，並以中、英、粵語的粗話怒罵對方，還大聲嗆「我有的是錢」，在場一名女保全人員吉伊沃（Jeiv Anay）出面支援，同樣遭到侮辱、拳打腳踢，甚至左手也被咬傷，留下齒印。

綜合媒體報導，黃芝詠面臨2項蓄意傷人、2項抵觸防止騷擾法令，雖然辯護律師表示，黃芝詠工作應酬需要，一個晚上喝下大量的酒精才導致如此「反常」的行為。最終法院判決，需入獄服刑3週、罰款1000元新幣（約新台幣2萬2000元）。據聞，黃芝詠昨早在家人陪同下出庭，聽到法官宣判後，坐在被告席上當場落淚。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

黃芝詠不僅拳打腳踢，還大聲嗆「我有的是錢」。（圖擷取自《Shin Min Daily News 新明日报》臉書專頁）