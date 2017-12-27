孫政才4大情婦身分曝光 傳最寵的是女大生

多家媒體爆料，前中共重慶市委書記孫政才在外養有4名情婦，其中最寵的是1名在校女大生。（美聯社）

2017-12-27 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕曾被視為中共第六代接班人的前中共重慶市委書記孫政才，今年7月意外落馬，他包養多名情婦的傳聞亦甚囂塵上，近日有媒體爆料，除明確指出孫共養有4名情婦外，更將情婦的身分一一曝光。

綜合中媒報導，早在孫政才7月落馬前後，就已傳出孫在外養有多名情婦及私生子的消息，卻缺少進一步資料，《香港01》25日刊文爆料，指孫政才所擁有的4名情婦中，2名是公務員，1個是商人，最受寵幸的則是1名年輕在校女大生。中媒認為，隨著近期孫政才醜聞逐漸曝光，其罪行亦慢慢浮現。

報導指出，孫政才與元配僅育有1女，膝下無子的遺憾始終困擾著他，在時任重慶市公安局長何挺的安排下，孫開始養起情婦，也生了不少私生子，甚至將10億人民幣（約新台幣45億元）的公款挪給其中1名情婦在香港的空殼公司，犯罪事實遭時任中共中紀委書記王岐山掌握，最終在19大前落馬。

港媒《明報》引述消息指出，孫政才擔任重慶市委書記後與多名女子發生不正當關係，同時更育有多名私生子，該爆料還稱，除挪用公款外，孫政才甚至為情婦的公司提供「一帶一路」資金。