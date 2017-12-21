至少要飛44年！ NASA計畫2069年遠征半人馬座

哈伯望遠鏡拍下距離太陽系最近的恆星系－位於半人馬座的南門二星系（Alpha Centauri）。（擷取自NASA）

2017-12-21 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕為尋找外星生命，美國太空總署（NASA）準備在2069年遠征距離地球最近的恆星系半人馬座南門二（Alpha Centauri）星系，然而，即便太空船能以10％光速來航行，仍須花上44年才能飛抵目標，讓這項計畫是否能如期執行增添不少變數。

綜合外媒報導，NASA這次探索計畫的目標－南門二恆星系位於半人馬座中，其中1顆恆星是全天空第4明亮的恆星，距離地球「僅」24兆9000億英里，約為4.37光年，是距離太陽最近的恆星系。NASA研判，幾乎可以肯定該星系內存有類地小行星，其表面溫度適宜生物生存且有液態水存在的條件，極有可能發現外星生命存在。

任職於NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）的費里曼（Anthony Freeman）日前在美國地球物理聯盟（American Geophysical Union，AGU）的會議上宣布了這項計畫，表示NASA將在2069年，也就是人類首度登陸月球的100週年時發射太空船至南門二進行探索任務，尋找外星生命及宜居星球。

然而，這項計畫最大的問題仍出在太空船的航行速度限制，研究人員坦言該計畫的技術條件遠遠高於現有科技水準，但由於實施日期距今仍有半世紀之久，航太科技亦將逐漸增進，屆時應可解決大部分的技術問題，使計畫得以成功執行。