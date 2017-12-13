文獻沒記載 中國發現逾2千年春秋時期封邑國古墓群

中國陝西發現文獻未記載春秋時期封邑國王族古墓。（圖擷取自網路）

2017-12-13 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西省發現一號稱是中國規模最大春秋時期周系墓葬，包括墓葬56座，車馬坑2座，馬坑1座；根據考古人員的研究，這古墓很可能是文獻上未記載的春秋時期封邑國王族或是諸侯國國君的墓葬群。

綜合媒體報導，考古專家從出土古墓規模研判，具有王者之勢，大墓墓主人身分當為諸侯國國君與夫人級別。其餘墓葬為南北向長方形竪穴土坑墓，墓主人身分相當於卿大夫或士一級貴族；不過，該墓地很可能是春秋時期某一周系貴族的封國或采邑；但未見於文獻記載的封國或采邑。對歷史研究提供新的參考證據。

考古人員已完成19座中小型墓的清理，出土銅、金、鐵、石、玉、陶、料珠、漆木等材質文物300餘件組；其中，青銅器占多數，包括青銅禮器、車馬器、兵器三大類，文化風格以周文化為主，也包含少量秦文化元素器物。

在出土文物中，出現罕見文物，包括1件形制罕見的玉琮，製作精、紋飾美，堪稱玉器中的精品；1件五孔陶塤、7件金器、1件虎形牌飾、2件牛首銜環飾；並有一銅柄鐵劍，是中原地區最早的鐵器，目前，已追繳的被盜文物達402件組，包括一級文物12件；更有通高60餘釐米龍紋大壺、一套10件的石罄，其中9件形似動物，形制特殊；並在出土的螺旋形金耳環被研判是北方民族器物，提供對春秋時期中原與北方文化交流新的證據。